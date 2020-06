HLOVERKA NOVAK SRZIĆ ‘POLUPALA LONČIĆE’: Svoju Makarsku promovira slikom plaže u – Mozambiku

Novak Srzić se kasnije oglasila i kritičarima poručila da su ju krivo shvatili

Hloverka Novak Srzić, bivša televizijska voditeljica i direktorica Turističke zajednice grada Makarske, na Facebooku je promovirala svoj grad fotografijom predivne plaže.

Sve bi to bilo u redu da fotografija zaista prikazuje Makarsku rivijeru, no radi se o fotki iz Mozambika, točnije o plaži na privatnom otoku Quilalea koji se nalazi u Indijskom oceanu.

“Usprkos antifa kaosima i svim virusima… Ljepote prirode ostaju trajne i ljekovite… Makarska rivijera”, napisala je Novak Srzić u opisu.

Krivo shvaćena?

O greški su se već raspisali brojni tviteraši. “I onda sliku privatne plaže na Mozambiku stavi u FB post navodeći posjetitelje da je to Makarska rivijera. A ka bonus plus nije kaos koji američka policija izvodi već su to ‘antifa kaosi'”, napisao je jedan korisnik.

Ubrzo se na Facebooku oglasila i gospođa Novak Srzić koja tvrdi da su njene riječi pogrešno protumačene. “Krivo ste shvatili ili sam ja loše napisala… Ljepota je ljekovita ma gdje bila… Makarska rivijera u srcu… No mogli ste vidjeti i fetivu makarsku plažu koja ne zaostaje, dapače, po ljepoti…”, odgovorila je na društvenim mrežama.