HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Kanadaski premijer iskoristio viralni meme kako bi odvratio ljude od putovanja

Bernie Sanders možda je poznatiji u američkom političkom kontekstu, no to nije spriječilo kanadskog premijera Justina Trudeaua da koristi sada poznati “meme” senatora iz Vermonta da upozori ljude da ostanu kod kuće tijekom pandemije koronavirusa. U subotu je Trudeau na Twitteru objavio fotografiju na kojoj održava konferenciju za novinare sa svog travnjaka, a u pozadini je fotomontažom ubačen sada globalno poznati Sandersov snimak sa šarenim vunenim rukavicama.

It was one thing when my son crashed my press conference a month or so ago, but this… Now is not the time to travel. Stay home – and by that, I mean your own home. pic.twitter.com/OOUb1tqBZe

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 23, 2021