HEROJ NA ČETIRI NOGE: Ovaj preslatki zlatni retriver spasio je svoju vlasnicu od ugriza čegrtuše

Zlatni retriver Todd krenuo je u šetnju sa svojom gazdaricom Paulom Godwin iz Arizone, kada ih je tijekom planinarenja napala zmija čegrtuša.

“Bilo je to predivno jutro i silazili smo niz brdo kada sam skoro nagazila na čegrtušu. Ali moje herojsko štene Todd me spasio! Iskočio je odmah ispred moje noge gdje bi me zmija sigurno ugrizla. Tako izgleda heroj”, napisala je Paula Godwin na svom Facebook profilu.

Nažalost čegrtuša je ugrizla Todda za njušku zbog čega mu je i natekla. Todd je brzo odvezen veterinaru gdje je dobio lijek i očekuje se da će se u potpunosti oporaviti.