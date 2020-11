Umjetnik iz Teksasa uoči Noći vještica pretvorio je svoju kuću i dvorište u poprište krvavog masakra. Zahvaljujući realističnosti ukrasa, zabrinuti su prolaznici i susjedi nekoliko puta pozvali policiju.

Lutke prekrivene krvlju ‘ubijene’ su raznim predmetima, od motorne pile do teškog sefa, a tu su i tačke pune ljudskih udova.

‘NOVO NORMALNO’ ZA NOĆ VJEŠTICA: ‘Maske ionako nosimo već osam mjeseci i stalno jedemo slatkiše’

Budući da sve rekvizite sam izrađuje, cijeli je pothvat poprilično skup, a posebno zbog lažne krvi koje zaista ima u izobilju. Osim toga, ako preko noći pada kiša, iduće jutro ponovno nanosi krv po dvorištu.

Now THAT is how you do Halloween right. This guy got the cops called on him several times in Dallas.

Photos: Steven Novak. pic.twitter.com/3sIahgwwaM

— Joe Duncan (@JoeMDuncan) October 27, 2020