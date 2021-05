GOSPOĐI U BJELOVARU ZAPALIO SE AUTO JER JE STALNO VOZILA U PRVOJ: Razlog će vas dirnuti, pa joj drugi puta pomozite i prevezite je

‘Ne želim stalno moliti kćer ili unuka da me voze u trgovinu. Htjela sam biti neovisna’, rekla je šokirana gospođa

U petak oko 9.45 sati na parkinom mjestu u Ulici Dimitrija Demtra u Bjelovaru zapalio Fiat Punto u vlasništvu 77-godišnjakinje.

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo jer je vlasnica automobil vozila u prvoj brzini od svoje kuće do spomenutog parkirang mjesta, zbog čega je došlo do pregrijavanja motora.

Nakon što je parkirala automobil i otišla, došlo je do samozapaljenja ispod poklopca motora koji je u potpunosti izgorio te do puknuća prednjeg vjetrobranskog stakla”, kažu u PU bjelovarsko-bilogorskoj.

Za Moj Portal, 77-godišnja žena ispričala je što se dogodilo.

„Iako sam položila vozački ispit još osamdesetih godina, nisam uopće vozila. No, nakon suprugove smrti, sila me natjerala na to. Ne želim stalno moliti kćer ili unuka da me voze u trgovinu. Htjela sam biti neovisna.

Jako polako vozim i zbilja sam oprezna, no što se dogodilo toga petka, ja se jednostavno ne sjećam. Jako mi je teško zbog toga“, iskrena je 77-godišnjakinja.

U petak joj je bila prva vožnja automobilom nakon dugo vremena.