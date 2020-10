GOSPOĐA SI JE POSLOŽILA PRIORITETE: Ići ćemo u pakao jer se smijemo ovome, ali zaista je urnebesno

Video bake koja je ispustila svoje unuče kako bi spasila čašu šampanjca podijelio je internet.

Naime, beba se dočepala čaše pa je žena morala donijeti tešku odluku, hoće li pustiti dijete da padne ili spasiti čašu. Pritom se prolilo dosta šampanjca, a baka je nesvjesno maknula ruku kojom je držala bebu pa je ona pala na pod.

Video je prvotno objavljen na platformi Imgur s opisom: “Nagrada za baku godine odlazi ovoj gospođi”.

Kasnije je podijeljen na drugim društvenim mrežama. “Kada napokon odrastete i znate svoje prioritete”, stoji u opisu videa na Twitteru koji je prikupio više od sedam milijuna pregleda i tisuće komentara.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT

— The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020