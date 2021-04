GOOGLEOV PREVODITELJ NAŠAO NOVU ŽRTVU U HRVATSKOJ: Pogledajte ovaj komičan pokušaj upozorenja strancima da moraju nositi maske

Autor objave nije otkrio gdje je naletio na taj natpis, ali zanimljivo je da je pojedine u komentarima asocirao na govor Ingrid Antičević Marinović

Voli Googleov prevoditelj prevariti, do sada smo se nagledali na stotine urnebesnih rješenja, ali nikako da ljudi nauče lekciju. Novi komičan pokušaj prevođenja s hrvatskog na engleski osvanuo je u srijedu poslijepodne na društvenoj mreži Reddit, a namjera vlasnika neke radnje bila je upozoriti strance da moraju nositi maske u zatvorenom prostoru.

PODRIJETLOM JE IZ HONDURASA, A PONOSNO NOSI HRVATSKO IME! Priča kako ga je dobio vratit će vas u dane naših najljepših uspomena

“Face mask riqurres in indoor space for all visitores! Thank you”, isprintao je netko i objesio na vrata, pa dobro nasmijao korisnike spomenute društvene mreže. Autor objave nije otkrio gdje je naletio na taj natpis, ali zanimljivo je da je pojedine u komentarima asocirao na govor Ingrid Antičević Marinović.

Premda je sada već prošlo punih osam godina od njezina ‘Pipl Mast Trast As’ na sjednici vanjskopolitičkog odbora Europskog parlamenta, ovdašnji ljudi očito i danas taj gaf pamte kao primjer očajnog služenja engleskim jezikom.