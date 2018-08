GLEDATELJI U ŠOKU: Timaritelj gurnuo ruku krokodilu u usta, umalo ostao bez nje

Snimljen je trenutak kada je na Tajlandu timaritelja gmazova napao krokodil pred užasnutim gledateljima kada je gurnuo ruku zvijeri u usta.

Timaritelj, 45-godišnjak po imenu Tao, izvodio je svoju točku u zoološkom vrtu Phokkathara u Chiang Raiu, u sjevernom Tajlandu, ispred nekih stotinjak ljudi u nedelju popodne, piše Daily Mail.

Koban prekid glazbe

Dok je ruku gurao sve dublje u krokodilove ralje Tao je gledao u publiku i rekao najavljivaču da prekine glazbu. A zatim je krokodil iznenada čeljustima zgrabio Taovu nadlakticu te ga počeo nasilni tresti s jedne strane na drugu. Timaritelj je glasno zajaukao a zatim se uspio osloboditi i teturajući se udaljiti od životinje dok mu je krv kapala na mokre pločice.

Incident je snimio Khun Phusawit (35) koji je bio u posjeti krokodilskoj farmi i zoološkom vrtu Phokkathara sa svojim suprugom Nok i njihovo dvoje djece. “Šou je dio jako dobar sve dok se nije to dogodilo. Nadam se da je čovjek OK i da će uskoro ozdraviti”, rekao je. “Svi su bili šokirani kad se to dogodilo. Klinci su bili pomalo uplašeni.”

“Pogledao sam snimku puno pita da vidim kako se to dogodilo i izgleda da se krokodilu baš i nije svidjelo to što je dobio ruku u usta”, dodao je.