GEJ INFLUENCER VANJA NE PODRŽAVA PRIDE: Pokrenuo je opaku raspravu, a ovo su njegovi argumenti

Influencer tvrdi kako se na Prideu ljubav i jednakost traže na pogrešan način, a obratio se tviterašima iz Srbije koji ga, kako kaže, teroriziraju

Gej influencer Vanja Fotović na TikToku je otkrio da neće doći na zagrebački Pride koji je zakazan za 19. rujna i naveo razloge zbog kojih ne podržava Povorku ponosa.

“I da nije korone ja ne bi išao na Pride jer je Pride nešto što ne podržavam. Kako ped*r ne podržava Pride? Pa lijepo. Zato što ne znam za što se prosvjeduje, odnosno šeta s ljubavlju i koja se to prava traže koja ti nemaš. Meni nitko nikad nije uskratio moja prava, a ako pričamo o pravima da posvajaš dijete ili da se ženiš, majstore, odi u Amsterdam pa se ženi. Što se tiče djece, ja nikada nikome od LGBT populacije ne bih dao da posvajaju djecu. Ne zbog njih, nego zbog toga što bi to dijete proživljavalo, a to je pet puta veći teror koji si proživljavao ti kao ped*r kad si bio u tim godinama”, rekao je Fotović u prvom TikToku i na sebe navukao bijes tviteraša.

Pride izjednačio s razvratom

“Imam potpuno pravo reći da je Pride za mene potpuno bespotrebna stvar i nitko me ne može uvjeriti da je gola guzica ili lizanje bradavica na Prideu nešto što se treba prihvatiti pod normalno. Što se tiče diskriminacije LGBT populacije, uzmite u obzir da svaki dan diskriminaciju proživljavaju autistično dijete, dijete s posebnim potrebama, debelo dijete i dijete koje nosi naočale pa mi recite da li jednog dana ti ljudi trebaju imati Pride?”, upitao je svoje pratitelje.

Influencer smatra kako nitko ne mora imati povorku zbog diskriminacije. “Ne možemo nametnuti ljudima na Balkanu da je normalno nešto, a to pokušavamo tako što ćemo staviti Isusa na štikle, što ću ja tebi lizati bradavice i što ćemo se zalijevati šampanjcem”, rekao je.

Osvrnuo se i na nekoliko komentara s Twittera pa se složio s osobom koja je napisala da podržava Pride kao ideju i poziv na jednakost, ali ne podržava razvrat koji se tamo odvija.

“Ljubav uvijek, razvratno paradiranje po ulicama nikad. Što se tiče posvajanja djece, ne znam kad sam rekao da bi dva pedera ili dvije lezbe loše odgojili dijete, ne, nikad. Jednog dana kada dođe do toga da ja trebam sa svojim partnerom posvojiti dijete ili platiti surogat majku da mi rodi dijete, svakako to neće biti u Hrvatskoj niti na Balkanu. Jer ja u životu ne bi tom djetetu dozvolio niti priuštio diskriminaciju, omalovažavanje i teror, duplo gori od onog terora koji sam ja proživljavao kad sam bio dijete. Empatija vam nije jača strana?”, rekao je Fotović na TikToku.

‘Diskriminaciju nećete moći iskorijeniti’

Jedan tviteraš ga je nazvao “neobrazovanom seljačinom koja ne razumije poantu Pridea”. “Uopće nema svrhe trošiti riječi na tebe, odi si pumpaj usta, malo su ti mala”, stoji u komentaru koji je Vanja stavio na svoj TikTok.

“Što smo mi? Ped*ri! Hoćemo slobodu govora, ljubavi, izražavanja, ali drugim ped*rima to nećemo dozvoliti ako se ne slažemo s njihovim mišljenjem”, ironično je naglasio influencer.

U posljednjem videu rekao je da ne podržava Pride jer se ljubav i jednakost traže na “krivi način”. “Ja imam sva prava u Hrvatskoj da se oženim i da posvojim dijete. Upravo zbog nekadašnjih normalnih povorki. Ovo je danas razvrat koji ja ne podržavam i to je moje pravo, a diskriminaciju nećete moći iskorijeniti nikad jer je prisutna u svim granama života. Što se tiče LGBT populacije iz Srbije koja vrši teror nada mnom, a zagovara život bez terora i diskriminacije, svoje frustracije ćete morati usmjeriti na vlastitu premijerku koja ženi bez problema liže ribicu, a vi to očito ne možete”, zaključio je influencer.