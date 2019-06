Fuliranje na moru predstavilo glazbene izvođače i gastro headlinere

Odlična urbana glazba, fina spiza & ljetna super vibra, može li bolje?

Fuliranje na moru jako dobro zna da je vrijeme izležavanja satima na plaži uz prženje do besvijesti davna prošlost i da sve više ljudi voli aktivan odmor i potpuni doživljaj. Na tom tragu, nakon sedam zagrebačkih uspješnica, Fuliranje se seli oboružano perajama i luftićem na morske valove u The Garden Resort u Tisnom. Od 1. do 4. kolovoza za dobru vibru bit će zaduženo 12 bendova i glazbenika, a na meniju će biti čak 3 koncerta dnevno, uz nastupe DJ’a. Plesat će se na plaži, ali i u moru. Ležati na luftiću, slušati koncert iz mora i guštati u hladnom craft pivu ili cocktailu, ma gušt neviđen!

Posjetitelje očekuje i lineup iz snova: Parni valjak, Massimo, Darko Rundek&Ekipa, Goran Bare&Majke, Damir Urban&4, Psihomodo pop, BOA II, Vojko V, Pavel, Detour, Kuzma&Shaka Zulu i Ljetno Kino.

Ali to nije sve, The Garden Resortom će se četiri dana širiti neodoljivi mirisi. Konobe Boba i Opat prvi su gastro headlineri koje predstavljamo, a koji su svoje prefinoće poput arancina od morskog psa i brudeta s palentom ponudili na Valovitom brunchu u zagrebačkom The Garden Bar&Kitchenu. Uz njih su prisutni guštali i u osvježavajućim koktelima G3 Spirits i odabranim vinima Vinarije Ormož. Što nam spremaju za Festival i tko će im se još pridružiti otkrivamo uskoro. Uz lokalne meštre od kužine, glavni kuhar Gardena, Marko Palfi, osmislio je i novu zonu s veganskim specijalitetima, roštiljem, gurmanskim burgerima, juhama i azijskim zalogajima, kao i craft beer bar. Na lokaciji će biti dostupne i biorazgradive čaše i pribor kako bi se očuvala festivalska lokacija.

Što se sve sprema na Fuliranju na moru, prisutnima je ispričao Roman Pokos, iz kreativne agencije Kokoš ili jaje. Svratili su i neki od glazbenih izvođača koji sudjeluju na ovom Festivalu: Gina&Nenad iz Detoura, Antonia i Stipe iz Pavela, Hus iz Parnog valjka, Darko Rundek bez Ekipe i Max iz Ljetnog kina, kao i mušketiri iz benda BOA II, koji su nam otkrili da im je inspiracija za ime benda bila istoimena zmija. Nenad iz Detoura pohvalio se da svakodnevno fulira, Gina je izrazila spremnost da zapjeva i na molu i u moru, dok je Max iz Ljetnog kina rekao da bi između japanki i ljetnih sandala za Fuliranje na moru odabrao plesne cipele. The Garden Resort utjecajni je časopis The Guardian proglasio jednom od 10 najboljih europskih festivalskih lokacija, a festivalski posjetitelji dolaze nam iz svih dijelova svijeta, poput Australije, Novog Zelanda, Rusije, Islanda i iz cijele Europe. Jako nam je drago da nam se Fuliranje pridružuje ove sezone kao jedini lokalno organizirani događaj i dovodi sjajan lineup te još više domaćih posjetitelja, što smatramo jako važnim, dodao je Tomislav Karamatić iz The Garden tima.

Ulaznice za Fuliranje na moru mogu se nabaviti na www.ticketshop.hr. Još samo nekoliko dana u ponudi su po early bird cijeni od 360 kn, nakon čega će u prodaju biti puštene i dnevne ulaznice. Smještaj u Resortu moguće je rezervirati na web stranici: booking.thegarden.hr

Osobe s invaliditetom koje se ne mogu samostalno kretati, uz prethodnu registraciju i uz pratnju imaju besplatan ulaz na Festival, a kako bi u zabavi uživale i obitelji s djecom, ona do 12 godina u pratnji roditelja ulaze besplatno.