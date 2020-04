FRATRI IZ ZADRA POSTALI VIRALNI: ‘Ajde ća od mene, lupit ću te. Deset metara’; oglasili se i iz njihove župe

Nekima smiješan nekima baš i ne, ali video je postao viralan

Fratri Ante i Nikica iz zadarske Župe presvetog srca Isusova, postali su viralni hit. Oni su, naime, uoči Uskrsa imali “probu” mise i dok je jedan čitao drugi je stajao iza njega. No, u jednom trenutku uočio je da je njegov kolega nešto krivo pročitao pa ga je krenuo ispraviti.

“Ajde ća od mene, lupit ću te… Deset metara”, rekao je mu je ovaj.

Budući da se snimka ekspresno proširila društvenim mrežama, oglasili su se se iz Župe. “Nek se u ovom sumornom vremenu tuge proširi i malo radosti i smijeha! Ima puno takvih događaja iz naše redovničke obitelji, to svi koji nas poznaju znaju, i na to smo ponosni. Neka i ovaj naš šaljivi video Bog okrene na dobro pa ljudi češće počnu pratit objave naše stranice, a za one kojima će biti ovo prilika za neke zlobne komentare protiv Crkve i njezinih službenika i dalje ćemo ustrajno moliti”, poručili su.