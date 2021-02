FOTKA KOJA JE ZBUNILA MILIJUNE: Koliko je ljudi na ovoj slici? Vjerojatno će vam trebati neko vrijeme da shvatite…

Fotografija na kojoj četiri osobe nazdravljaju ‘bombicama’ alkohola postala je viralna jer korisnici društvenih mreža očajnički pokušavaju pronaći četvrtu osobu.

“Moj mozak odbija vjerovati da su četiri tipa na fotografiji”, stoji u opisu viralne fotke koja je zbunila milijune.

Budući da se jasno vide četiri ‘bombice’, jasno je da svaka osoba drži svoju, no isprva će vam se činiti kao da su samo tri ruke na slici.

“Zbunjena sam… Zašto vidim samo tri ruke, a četiri bočice?”, “Mislila sam da bočica pluta”, neki su od komentara zbunjenih korisnika.

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) February 14, 2021