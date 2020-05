EVO ZAŠTO FOTKANJE U KUPAONICI NIJE DOBRA IDEJA: Djevojka mislila da je objavila nevini selfie, ali detalj u pozadini ukrao je svu pažnju

Shannon Butt (22) učinila je ono što većina ljudi učini kada imaju dobar selfie – objavila ga je na društvenim mrežama.

No, ubrzo nakon što ga je podijelila uočila je jedan neobičan detalj u pozadini zbog kojeg je fotka postala viralni hit.

Naime, uočila je svog dečka Henryja koji je u tom trenutku brisao stražnjicu nakon velike nužde.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6

— Shannon (@ShanRose14) May 26, 2020