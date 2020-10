EROTSKA KNJIGA O KORONAVIRUSU NOVI JE HIT: U suludom zapletu znanstvenica se zaljubi u koronu, morate vidjeti kako ‘tip’ izgleda

Živimo u jako bizarnoj godini u kojoj bi nas rijetko što moglo iznenaditi, pa tako i da netko prikaže koronu kao nešto seksi. Posljednja u moru bizarnosti jest erotska e-knjiga o “zabranjenoj ljubavi i mračnim željama” zvana ‘Kissing the Coronavirus’ koja je nedavno postala hit na društvenim mrežama.

Radnja prati znanstvenicu Alexu Ashingtonford koja je trebala pronaći lijek, odnosno cjepivo za koronavirus, ali se naposljetku zaljubila u neprijatelja – koronavirus u ljudskom obliku. Naime, njezin kolega je ubrizgao cjepivo, nakon čega je umro i ‘uskrsnuo’ kao virus.

Knjiga je dostupna na Amazonu od sredine travnja, a na naslovnici je prikazana žena koja ljubi koronavirus, odnosno muškarca obojenog u zeleno. “Trebala je izliječiti koronavirus. Umjesto toga, zaljubila se u njega”, piše u kratkom opisu knjige koja ima samo 16 stranica.

‘Kissing the Coronavirus’ je tek nedavno dobila pozornost kakvu zaslužuje i postala viralna na društvenim mrežama. Trenutno ima ocjenu četiri od pet, dok su kritike podijeljene. Jedni ju nazivaju potpunim gubitkom vremena, a drugi urnebesnom parodijom.

“Ne znam bi li joj dala pet zvjezdica ili jednu. Nemojte me pogrešno shvatiti, knjiga je užasna, stravična, ali na najbolji mogući način”, “Ovo je najsmješnija stvar koju sam pročitala. Odvratno, uznemiravajuće, medicinski netočno, ali urnebesno”, “Knjiga godine”, “Koronavirus u ljudskom obliku kao glavni lik erotične e-knjige? Definitivno nešto što ne čujete ili vidite svaki dan”, “Je li me nasmijalo? Jest. Je li mi pozlilo? Jest. Trebate li ju kupiti? Zašto ne?”, neke su od recenzija.

I have read a lot of books this year, but this one takes the cake when it comes to books that make me wheeze from laughing. I’m sorry if the author sees this, but I legit CACKLED reading it #kissingthecoronavirus #books #readit pic.twitter.com/jklyF5vfsD

— Kärt (@k2rdu) September 29, 2020