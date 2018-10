EMOTIVNA PRIČA I VIDEO OD KOJEG ĆE VAM OČI ZASUZITI: Mislio je da je zauvijek izgubio svog psa, ali na ovo nije bio spreman

Ni nakon tri godine razdvojenosti ljubav čovjeka i psa nije se ni malo umanjila

Giorgi Bereziani (62) mislio je kako je zauvijek izgubio svog vjernog pratioca, psa Jorgea. Tri je godine lutao ulicama gruzijskog glavnog grada Tbilisija u potrazi za Jorgeom, stavljajući svuda oglase u kojima je molio pomoć, ali sve bez uspjeha, piše Daily Mail.

Sudbonosni poziv

A onda ga je prije par dana nazvao djelatnik operne kuće i rekao mu kako se pas koji izgleda kao njegov nalazi oko njihove zgrade. Nakon poziva čovjek je odmah krenuo autobusom do psa, pozvao ga po imenu i zatim ga zagrlio nakon što ga je Jorge prepoznao.

Bereziani je uzviknuo ime psa a njemu su se načulile uši prije no što je shvatio da je to njegov vlasnik. Njušeći čovjeka, pas se bacio prednjim šapama na njega i počeo cviliti, kao u nevjerici. “Jorge, to si ti? Jorge, Jorge, to jesi ti! Oh, dragi moj, kako si, dečko”, govori Bereziani, van sebe od uzbuđenja.

Vlasnik je primijetio žutu oznaku na uhu psa, koja je značila da su psa s ulice sklonili radnici za životinjsku kontrolu, no da je smatran bezopasnim za društvo, te je cijepljen i pušten. Dvojac je zatim otišao kući gdje se Jorge ponovo susreo s ostalim članovima obitelj.

Ovaj se prekrasan događaj dogodio 7.10. 2018. u Gruziji i oduševio je brojne ljude širom svijeta.