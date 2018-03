EMANCIPACIJA U PRAKSI: Sa samo 20 godina postala legenda nogometa, ali ne onako kako se nadala…

Probajte njoj reći da su žene slabiji spol. Ljepša je od Ronalda, ali se ne oslanja na glumu nego igra prljavije i ageresivnije od Diega Coste, Vinieja Jonesa i Pepea zajedno.

Elizabeth Lambert vrlo mlada ušla je u legendu nogometa. No možda ne onako kako bi htjela. Igrala je na poziciji obrambene igračice u ženskoj nogometnoj ekipi Sveučilišta New Meksiko, sve dok nije suspendirana. Zašto? Pa, povod je bio povlačenje suparnice za kosu (zvuči puno bezazlenije nego što jest), no ubrzo su počele kružiti snimke kompilacije njenih ne baš nogometnih poteza.





Postalo je jasno kako ova djevojka i nije baš oličenje fair playa. Nakon utakmice iz 2009., Lambert je dala brojne intervjue u kojima se pokušala opravdati. Tada 19-godišnja igračica, kaže da uopće ne zna što joj je bilo, a za ostale napade iz utakmice kaže da su sasvim normalni, jedino su izvučeni iz konteksta. “To je sastavni dio svake utakmice, i kada to rade muškarci, onda je sasvim u redu”, istaknula je Lambert. No, njeni potezi i u muškom nogometu pripisuju se samo najagresivnijima.

Tako je nedavno izašao video u kojem ju uspoređuju s Pepeom.