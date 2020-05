EKIPA SE SPRDA NA RAČUN ‘TONIJA CJEPINSKOG’: ‘Ovo je pjevač nakon jednog cjepiva 1996. u WC-u’

Iako su pjevača podržali neki od njegovih obožavatelja, sve je više onih koji u njegovoj izjavi vide odličan motiv za sprdanje

Nakon što je Tony Cetinski u obraćanju uživo na Facebooku obrazložio zašto se ne želi cijepiti te poručio da bi radije na Goli otok nego se cijepio, društvene mreže gore od urnebesnih komentara i memova na njegov račun.

Prekrstili ga u Cjepinskog

Iako su 50-godišnjega pjevača podržali neki od njegovih obožavatelja, sve je više onih koji u njegovoj izjavi vide odličan motiv za sprdanje. Pjevača su na Twitteru prekrstili u Tonija Cjepinskog, a neki su se šalili kako im je otvorio oči.

sve dosad sam mislila da je vakcina ok. ali Toni Cetinski mi je otvorio oci. ako on kaze da je to cipovanje onda je to tako. sad cu pustiti i 23. prosinac da cujem ima li kakvih tajnih znakova u pjesmi. javim vam. pozdrav.

“Ako on kaže da je to čipiranje, onda je to tako”, pisali su. Evo još nekih od reakcija.

toni cetinski nakon jednog cjepiva 1996. u wc-u aurore u primoštenu

Toni Cetinski ministar kulture, Dejan Lovren na čelu ministarstva športa i narodnog zdravlja, Ivan Pernar predsjednik Vlade, lider koji će nas spasiti od američkih nevidljivih špijunskih zraka koje putem mobitela mijenjaju pH vrijednost mozga, izgleda da kod Pernara uspjevaju

Toni Cetinski kad ga vakcinišu Toni Cjepinski.

Toni Cetinski kad ga vakcinišu Toni Cjepinski.

Sklonićy se.