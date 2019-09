EKIPA NE MOŽE DOĆI SEBI OD KOMENTARA BUDUĆEG TATE NA ULTRAZVUKU: Toliko su ga napali da je na kraju priznao: ‘Ja sam idiot’

Ne samo da je uspio rasplakati svoju suprugu, nego se zakapao još dublje

Svaki ultrazvuk je emotivan trenutak za (buduće) roditelje. Od onog na kojem prvi put vidite prstiće, srce koje kuca ili osmijeg, do vječne strepnje je li sve u redu. Tako je bilo i ovom paru, no skorašnji tata je prilično zabrljao. I onda se počeo zakopavati sve dublje. A onda i sve podijelio na Redditu, očekujući valjda da će na društvenim mrežama shvatiti. Ali nisu.

‘Nježno sam ju podsjetio…’

“Moja žena je počela plakati, i tiješio sam ju, kada je izustila ‘ne mogu vjerovati da stvaram ljudsko biće”, počeo je svoju priču tata s ultrazvuka na koji su išli u sedmom mjesecu trudnoće. “Nastavio sam ju tješiti, pričekao nekoliko minuta dok radiolog nije otišao iz sobe i nježno ju podsjetio da smo oboje roditelji, ne samo ona”, nastavlja.

Okej, prilično neumjesno, obzirom na to da je njegova uloga završila prije sedam mjeseci i nije bila osobito teška, no možda bi mu to i žena i svi ostali oprostili, ali ne, on je morao nastaviti sipati mudrosti svojoj trudnoj ženi.

Umjesto da zašuti, zakopava se sve dublje

“Također, rekao sam joj da pričati kako ona sama ‘stvara’ bebu nije točno jer sam ja osigurao pola genskog materijala”, nastavio je. Da je tako nešto rekao bilo kome drugome, lako bi ga se moglo otpisati kao trola, ali obzirom da je to govorio svojoj ženi, izgleda da je bio ozbiljan. A vjerovali ili ne, postaje još gore.

Suprugu je rasplakao, i umjesto da konačno zašuti kada mu je žena rekla da “on uopće ne cijeni kroz što sve njeno tijelo prolazi i koliko je trudnoća zahtjevna” , on je jednostavno briljirao.

“To očito nije točno” buni se tata, “osobito zato što sam , kako je njena trudnoća zahtjevna, bio s njom na pregledima kod liječnika najmanje dva puta svaki mjesec”, kaže.

“Pokazujem joj da ju cijenim djelima, a ne riječima. Jednostavno mislim da nije pošteno reći da nisam doprinio stvaranju naše kćeri”, zaključuje, čudeći zašto je supruga i idući dan još bila ljutita.

Možda je puno čudnije zašto je on još živ i u braku, a otprilike su mu to rekli i drugi reditovci. Unisono su mu sugerirali da se ispriča i traži oprost, a možda je najjasniji bio jedan koji svoje razmišljanje formulirao prilično brutalno: “Vraga ti stvaraš išta. Sve što si napravio je svršio u nju. Ona je ta koja se mora nositi s fiziološkim i hormonalnim promjenama. Daj se zbroji”.

Nakon kanonade na mreži na kojoj je pokušao naći podršku, ovaj budući tata je ipak došao sebi

“Ja sam idijot. Ne znam gdje mi je bila pamet. Ispričat ću se i pokušati iskupiti kako znam i umijem”, zaključio je.