DVOJICA HVARANA SE MAESTRALNO SPRDAJU: ‘Zaboravi sezonu, živjet ćemo od motike’ – pjesma je hit na Facebooku

Dvojica muškaraca s Hvara snimila su duhovit video u vinogradu, gdje su prvo kopali, a onda i zidali te potom uzeli instrumente i zasvirali

Turistička sezona koja je pred nama u najmanju je ruku neizvjesna, a brojni iznajmljivači apartmana već su u panici zbog većih ili manjih gubitaka koje očekuju zbog pandemije koronavirusa. Neki su se, pak, pomirili sa sudbinom i odlučili izvući maksimum iz teške situacije.

DALMATINCI POČELI S ‘MOLITVAMA ZA SEZONU’? Urnebesna fotka postala hit zbog nesvakidašnjeg ukrasa na drvu

Njihova ironična pjesma već je hit

Dvojica muškaraca s Hvara snimila su duhovit video u vinogradu, gdje su prvo kopali, a onda i zidali te potom uzeli instrumente i zasvirali “Zaboravi sezonu, zaboravi senorite”. Snimka je objavljena na popularnoj Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca i već je postala pravi hit – u manje od jednoga dana pogledana je gotovo 100.000 puta!

Ekipa u komentarima ima doista urnebesne dosjetke. “Lako in je pivat kad su sa Hvara. Da su sa Brača ne bi in bilo do pisme..”, poručuju pratitelji spomenute stranice, a simpatični duo dobio je i pregršt pohvala za svoju izvedbu.