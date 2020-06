‘OVO ME NASMRT PREPLAŠILO’: U teretani na otvorenom zabilježen prizor zbog kojeg noćima nećete moći zaspati

Društvenim mrežama širi se bizarna snimka iz Indije na kojoj šokirani policajci promatraju dvije sprave u teretani na otvorenom koje su izgledale kao da njima upravljaju – duhovi.

Tri policajca promatrala su sprave u nevjerici, a jedan od njih odlučio je snimiti neobičan prizor.

Video je snimljen tijekom večeri u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh.

Moment two ‘ghosts’ work out at outdoor gym as baffled police officers watch on

Glasnogovornik tamošnje policije Rahul Srivastav podijelio je snimku na svom Twitteru koja je u međuvremenu skupila više od 200.000 pregleda. “Duh koji je lud za tjelovježbom?”, napisao je u opisu.

Fitness freak ghost 👻?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) June 12, 2020