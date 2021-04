DRAMA U ZRAČNOJ LUCI ZBOG MASKI: Ispraznili su cijeli zrakoplov zbog obitelji koja je imala svako pravo osiguranju reći da se nosi!

Lako je razumjeti da su ljudi preplašeni u ova nesretna vremena, da strahuju od zaraze i posljedica, ali glas razuma se ipak ne bi smio gubiti.

Nažalost, to nije bio slučaj u ponedjeljak u zračnoj luci u Orlandu kada je osiguranje ispraznilo čitav zrakoplov zbog obitelji čije je dijete jelo jogurt bez maske!

Da, dobro ste pročitali, zrakoplov kompanije Spirit Airlines u potpunosti je ispražnjen zbog četveročlane obitelji, koja ni uz najbolju volju nije mogla shvatiti što je krivo učinila.

“Napustite zrakoplov. Uzmite svoje stvari i napustite zrakoplov. Odbijate nositi maske i surađivati”, čuje se u videu kako stjuardesa govori obitelji, odnosno trudnoj ženi u čijemu je krilu malena sjedila.

Američki mediji su u nastavku prenijeli da je osiguranje naposljetku doista ispraznilo čitav zrakoplov kompanije Spirit Airlines, odnosno da je let prema Atlanti ostalim putnicima omogućen tek nakon dva sata odgode.

Glasnogovornik kompanije sutradan je izjavio da je obitelj potjerana iz zrakoplova jer su roditelji bili ti koji su pravili probleme i odbijali na svoja lica ispravno postaviti maske, međutim to nije ono što čujemo u videu.

Zapis definitivno potvrđuje da je stjuardesa slučaj stvorila oko dvogodišnje curice koja je, prema tvrdnjama majke, k svemu dijete s posebnim potrebama.

NEW – Family is being thrown off a @SpiritAirlines flight from Orlando to NY because their two-year-old child is eating without a mask.pic.twitter.com/dOIZrbbJt6

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 5, 2021