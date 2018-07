‘DRAG QUEEN’ UPALA NA VJENČANJE I ŠOKIRALA GOSTE: ‘To sam trebala biti ja!’

Svaki put kada svećenik pita imali li netko nešto protiv toga da ovaj par stupi u brak, nastane pomalo neugodna tišina.

Dok gledamo mladence, pitamo se hoće li stvarno netko imati nešto protiv i zaustaviti idilično vjenčanje? Priznajemo, takve su situacije rijetke, ali kada se dogode – onda nastane kaos!

Osim ljute bivše, sigurni smo da ni jedan par ne bi želio da na najvažniji dan njihovog života ‘drag queen’ ima nešto za reći u trenutku kada se postavi neugodno pitanje.

POZVALA BIVŠEG DEČKA NA VJENČANJE: Ovako urnebesan odgovor nije očekivala, internet se valja od smijeha

Dramatični ulazak

Na snimci Graham Colea, koji je bio gost na vjenačanju Petera McConnachia i Petera Deavillea, vidi se dramatičan ulazak Cherie Trieffel koja pjeva hit iz 1963. ‘It Should Have Been Me’ (To sam trebala biti ja’, piše Mirror.

PRIŽELJKIVALI IDILIČNO VJENČANJE, A DOBILI OVO: Neugodno se iznenadili kada su vidjeli fotografije

Cherie je ‘drag queen’, a pravo ime mu je Mark Swift. Mora se priznati da je umjetnik izveo pravi show, poljubivši jednog od gostiju te udarivši mladoženju s torbicom.

Naravno sve je bio samo skeč koji su organizirali upravo mladenci, koji su toliko dobro odglumili kaos na vjenčanju da su neki gosti, a i roditelji mladenaca, pomislili da je sve istina.