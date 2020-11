DOŠAO JE RED I NA MELANIJU: Ekipa na Twitteru je nemilosrdno sprda, pa pogledajte samo ovo

Nakon sprdanja Trumpa, došao je red i na njegovu suprugu, a posebno je inspirirana ekipa s Balkana

Iako obitelj Trump još uvijek ne priznaje pobjedu Joea Bidena na predsjedničkim izborima održanima 3. studenoga, mnogi Amerikanci vesele se danu kada će napustiti Bijelu kuću.

Već danima se šuška kako će Donalda nakon izbornog poraza ostaviti supruga Melania koja navodno odbrojava minute do razvoda. Ipak, zasad slijedi poteze svoga supruga pa tako dosad nije kontaktirala buduću prvu damu Jill Biden.

Nakon sprdanja Trumpa, došao je red i na Melaniju, a pritom su Balkanci posebno inspirirani. Neki su joj poručili da se vrati u rodnu Sloveniju kako bi mogla u miru jesti ajvar i gledati turske sapunice.

Ovo su neke od najboljih fora.

Melanija naravno šizi jer treba prvo da spakuje haljine, tašne, bunde, antieidžing kreme i slovenačko-engleske rečnike.

U pozadini tiho svira "prokleta je Amerika i zlato što sjaaa."

Donald opet zove i traži lek za pritisak.

Melanija misli crko dabogda. — Volshy (@Volshebna) November 7, 2020

Donald pakuje svoje kačkete, lekove za pritisak i koronu i sliku kad je bio mlad.

Melanija se buni jer nema toliko mesta u koferima a ionako može da izgugla svoje slike kad hoće i misli crko dabogda još sto puta ti Donalde Džone Trampe. — Volshy (@Volshebna) November 7, 2020

Sad je već uzela pasoš, pare i rečnik, pozvala taksi i uputila se u nepoznatom pravcu, verovatno ka aerodromu odakle će otići u Sloveniju da gaji gerbere, maže ajvar na hleb i gleda turske serije. — Volshy (@Volshebna) November 7, 2020

After today Melania and Barron be like: pic.twitter.com/cswmvR3uyN — Wildezz (@Wildezz1) November 8, 2020

Melania going back to Slovenia pic.twitter.com/MkNg2obOCt — HOOD CHUCK🖤🚀 (@SKYENEXTDOOR) November 7, 2020

melania trying to hack jetblue to book a flight back to slovenia after trump froze her credit cards pic.twitter.com/enwcPEgwFu — tré melvin (@TreMelvin) November 6, 2020

Melania Trump realising she’s got to leave the White House… Vs. Melania Trump realising she can now call her divorce lawyer… pic.twitter.com/SDPLnIRkWR — DungeonMaster Ewington (@AndiEwington) November 7, 2020

Second happiest woman in the US after Malania. https://t.co/br2iaASYn5 — Liam Ruth (@liamruth) November 7, 2020

Melania right now emailing the Embassy of Slovenia in Washington DC. "I'm ready to come home'#MelaniaTrump pic.twitter.com/ZEdeMe1fFc — M.A.Y (@mukhtar_yassin) November 7, 2020

How soon does Melania divorce him — before or after Biden's inauguration? — Kimberley Johnson (@AuthorKimberley) November 7, 2020

Melanija i Tramp nakon sto se isele iz bjele kuce i vrate se u Sloveniju pic.twitter.com/pkJbrQWogR — Stih iz Cecine pjesme (@punoljetan) November 7, 2020