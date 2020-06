DOPUSTITE DA VAM POKAŽEMO NAJVEĆI FAIL IKADA: Sjećate se unakažene freske Isusa? Ovo je još gore

U Španjolskoj se dogodila još jedna restauratorska sramota, a ovoga puta ‘nastradalo’ je djelo baroknog slikara Bartolomea Estebana Murilla

Konzervatori iz Španjolske pozvali su na strožu regulaciju restauratorskih djela nakon što je u javnost izašao još jedan neuspjeli i pomalo zastrašujući pokušaj restauriranja poznate slike. Riječ je o ‘Bezgrešnom začeću’, djelu baroknog slikara Bartolomea Estebana Murilla iz 17. stoljeća koje je sada na internetu poznato kao ‘Krumpir Marija’.

Kolekcionar umjetnina iz Valencije navodno je dao 1.200 eura restauratoru namještaja da mu očisti spomenutu sliku. No, on ju je potpuno unakazio, a lice Djevice Marije je, unatoč dvama popravcima, dovedeno do neprepoznatljivosti.

Ovaj je slučaj restauratorske katastrofe mnoge posjetio na incident otprije osam godina, kada je jedan župljanin u španjolskom gradu Borji unakazio fresku Isusa Krista. Rezultat njegovog (ne)umijeća na društvenim mrežama je prozvan ‘Kristom majmunom’.

Prošle godine u centru pažnje bila je restauracija statue Sv. Juraja u crkvi nedaleko od Navarre.

Inače, u Španjolskoj ne postoji zakon koji nekome zabranjuje restauraciju umjetničkih djela, čak i onima koji nemaju potrebne vještine.

Udruge restauratora i konzervatora osudile su nedostatak pravne zaštite i apelirali na strožu regulaciju. Iako je financijski možda isplativije takav posao povjeriti amateru, ispravljanje štete koju su načinili puno je skuplje, a ponekad i neizvedivo.

“Paradoksalno, posljednji slučaj samo pokazuje koliko su važni profesionalni restauratori. Moramo uložiti u svoje nasljeđe, a prije nego što počnem razgovarati o novcu, moramo se pobrinuti da su ljudi koji će obnoviti djela zaista obučeni za takvo što”, rekao je profesor Fernando Carrera za Guardian.