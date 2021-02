DOMAR NAPRAVIO POTEZ LOPTOM KOJI JE SMJESTA POSTAO VIRALAN: Morate vidjeti kako je proslavio svoj čudesni pothvat

Potez domara iz škole u američkoj saveznoj državi Ohio postao je viralni hit. Naime, Joe Orians, domar škole Liberty-Benton, nije imao pojma da ga snima nadzorna kamera kada je uzeo košarkašku loptu i s nevjerojatnom ležernošću zabio tricu s leđa.

Kada je shvatio što je napravio, podignuo je ruke u zrak i nastavio svojim putem.

Njegov nevjerojatni potez ipak nije prošao nezapaženo jer ga je ravnatelj škole Kyle Leatherman pohvalio na Twitteru. “Naš domar je bolji od vašeg”, napisao je u opisu videa koji je u kratkom roku postao hit.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S

— Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021