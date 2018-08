DLAKAVO ČUDOVIŠTE IZ DUBINA NASUKALO SE NA OBALU: Tri puta je veće od čovjeka i užasno smrdi

Divovska dlakava hobotnica, ostaci vunastog mamuta ili nepoznato prastaro biće iz oceanskih dubina?

Ogromno morsko čudovište, kako an nazivaju, nasukalo se ovih dana na obalu Beringovog mora, na poluotuku Kamčatki, piše Siberian Times.

Ogromno i smrdljivo

Trostruko veće od čovjeka, ovo teško čudovište od kojeg se širi odvratan zadah, zbunjuje lokalno stanovništovo koje je naviklo da im ocean svako malo izbaci nešto neobično na obalu. Boje je prljave krede, i izgleda da ima dugi rep, ili pipak, ali nisu pronađene nikakve oči ili usta.

“Ovo neidentificirano stvorenje neobičnog izgleda more je izbacilo na obalu u blizini sela Pahači, na sjevernoistočnoj strani poluotoka Kamčatka”, objavila je svjedokinja Svetlana Djadenko. “Najzanimljivija stvar je da je stvorenje prekriveno nekom vrstom cjevastog krzna. Možda se radi o nekoj drevnoj vrsti? Voljela bi da znanstvenici ispitaju ovu enigmu koju nam je ocean poslao.”

Prvi su ju komentatori pitali da li su to možda ostaci davno izumrlog vunastog mamuta koji je možda odmrznut iz permafrosta zbog jako toplog ljeta. No Svetlana je odgovorila kako više izgleda poput dlakave hobotnice. “Ljudi su pokušali iskopati to ili ga izvuči ali nisu uspjeli. Bio bi potreban stroj jer je dio potpuno prekriven pijeskom.”

Cjevasto krzno

“Izgleda poput normalnog krzna”, napisao je komentator Slava Šatunov, a Svetlana mu je odgovorila, “Stvarno izgleda poput krzna, ali je cjevasto, kao da puno malenih cjevčica visi s lešine. Stvarno je neobično stvorenje. Guglali smo ga i nismo našli ništa što bi sličilo.”

Ostali su komentatori predlagali da se radi nečemu što je stiglo s Arktika ili otopljenog glečera, kao i da izgleda poput odbačenog krzna neke velike životinje.

Elena Vlasova je pitala radi li se o globsteru. Radi se o pojmu kojim se označava neodrediva lešina golemog morskog stvorenja, bez vidljivih prepoznatljivih oznaka. Često liče na ostatke divovske lignje ili hobotnice, ali se ustvari može raditi i o kitovima ili morskim psima.

Iako krzno ili dlaka na čudovištu s Kamčatke ne odgovara uobičajenim opisima, lokalni pomorski biolog Sergej Kornev djelomično je potvrdio teoriju o globsteru, izjavivši kako vjeruje da je čudovište dio raspadnutog morskog sisavca. “Pod utjecajem mora, vremena i raznih životinja, od najmanjih do najvećih, kit često zadobije bizaran oblik. Smatram da je ovo samo dio kita, a ne cijeli.”