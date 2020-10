Nevina fotka 22-godišnje Connie White postala je viralna nakon što su njezini prijatelji uočili nezgodan detalj u ogledalu iza nje.

Naime, djevojka je pozirala fotografu u crvenoj mini haljini prije izlaska. Kada je objavljivala fotku, nije uočila ništa neobično na njoj, sve dok ju prijatelji na Instagramu nisu upozorili na odraz u zrcalu.

Naime, baš između nogu vidio joj se odraz stražnjeg dijela gležnja, zbog čega su mnogi zastali misleći kako se radi o drugom +18 detalju.

cani believe a posted this on insta & someone commented abt how it looked like a had a dick inbetween my legs 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/OmnPocfeSt

