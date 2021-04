DJECA SU SPREMNA NA SVE KAKO BI PROVODILA VIŠE VREMENA NA MOBITELIMA: Ne vjerujete? Pogledajte samo ove lukavce

Kako se razvila tehnologija, tako su se razvile i dječje vještine kojima žele iskamčiti što više vremena za ekranima.

Jedan otac na Twitteru je podijelio lukavi pokušaj svoje djece kojim su ga pokušali uvjeriti da im dopusti da provode više vremena na mobitelu, i to pretvarajući se da su svoja majka.

“Moja djeca su našla ženinu šifru za računalo i šalju mi poruke kao da su od nje”, napisao je Michael Kayne uz fotku jedne od poruka koju su mu ostavila djeca, pardon supruga.

“Djeca zaslužuju više vremena na uređajima, teško im je u školi. Dobro se nose sa svime ovime. Ovo je nasumična misao. Volim te”, stoji u poruci. Kasnije su isto pokušali s video igricama, dodajući kako je “godina bila teška i da to zaslužuju”.

Ipak, grandiozni plan im se urušio kada je majka vidjela poruke koje je “ona” poslala. “Molim??? Tko je ovo napisao??”, upitala je muža, a on je odmah shvatio u čemu je riječ pa joj je odgovorio: “Tvoja podla djeca”.

follow up text from my actual wife pic.twitter.com/mvpZUQUd3b

— michael cruz kayne (@CruzKayne) April 13, 2021