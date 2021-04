DEČKO OTKRIO KAKO POMFRIT IZ MC’DONALDSA DULJE OSTAJE HRSKAV: ‘Garantiram, više vam nikad nećete biti gnjecavi’

Krumpirići ipak mogu ostati hrskavi ako ste narudžbu skupili u drive-inu i čekate do doma kako biste navalili na jelo

Bivši zaposlenik McDonald’sa otkrio je trik pomoću kojeg će pomfrit iz tog lanca brze hrane duže ostati svjež i hrskav.

Ako ste ikad preuzeli iz drive-ina i čekali do doma kako biste navalili na jelo, onda znate da pomfrit postane mekan i gnjecav. Bruno Bouchet, koji je tri godine radio u McDonald’su, tvrdi da krumpirići mogu ostati hrskavi dok ne dođete kod kuće, a trebate napraviti samo jednu stvar.

“Greška koju svi rade je da zatvore papirnatu vreću u kojoj im dolazi hrana. Vjerojatno pretpostavljate da krumpirići ostati topli zato što je vrećica zatvorena, no to je pogrešno. Ono što se zapravo dogodi je da se zbog topline stvara para koja će omekšati pomfrit i on više neće biti tako hrskav. Toplina mora izaći”, rekao je u radijskoj emisiji.

Dodao je još jedan trik pomoću kojeg će pomfrit duže ostati topao iako je vrećica otvorena.

“Znate kako zaposlenici obično stave pomfrit uspravno u vrećici? Položite ga horizontalno jer će se tako sporije hladiti. Najbolje bi bilo da krumpiriće stavite na dno, a burgere na njih. Više nikad nećete imati gnjecav pomfrit, garantiram vam”, uvjeren je Bruno.