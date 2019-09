DEČKI, OVO BOLI DOK ČITATE, A KAMOLI KAD VIDITE FOTOGRAFIJE: Igrao se pa je toplomjer završio tamo gdje ne bi ni tehnički trebalo biti moguće

Mislio je da će spontano izaći dok će mokriti

Muškarac u Kini je hospitaliziran nakon što su liječnici shvatili kako mu je u mjehuru zaglavljen stakleni toplomjer. Tamo je završio nakon što si ga je ugurao u penis, točnije u mokraćnu cijev.

Kinez star 25 godina tražio je liječničku pomoć kada je primijetio krv u urinu. Nakon početnog oklijevanja priznao je kako si je 11 dana ranije u uretru ugurao toplomjer. Malo mu je pobjegao i završio u mjehuru. Ispočetka je pokušavao sam izgurati toplomjer, no postalo mu je jasno da to baš i neće ići. No to nije bio dovoljan razlog da se javi liječniku nego se nadao kako će toplomjer ‘izaći prirodnim putem’, navodi urološki magazin.

Nakon što su utvrdili stanje, kao i da tanke staklene stijenke toplomjera nisu pukle u tih 11 dana, tim urologa i kirurga pod vodstvom dr- Haininga Quana odlučio se na složen zahvat. Kroz uretru su muškarcu gurnuli tanku cijevčicu čijem su vrhu bili kamera i mala kliješta. Vidjeli su točno gdje je toplomjer zaglavljen i počeli dugotrajan proces izvlačenja. Kliještima su oprezno zahvatili vrh toplomera i malo pomalo ga izvlačili.

“Bila je potrebna iznimno nježna trakcija kako bismo spriječili pucanje toplomjera, kao i oštećenje stijenke mjehura”, navodi se u časopisu.