DANAS JE SPOMENDAN SVETE KORONE: Nećete vjerovati, ali kršćansku mučenicu slavimo kao – zaštitnicu od epidemija

Tänään kouluun palaavia lapsukaisia suojelee Pyhä Corona, sillä hän on kulkutaudeista kärsivien suojelija. Tai näin ainakin internet väittää. Oikeasti tämä tieto ei ihan pidä paikkaansa, mutta tänään 14. toukokuuta totta tosiaan on pyhän Coronan muistopäivä! 💥 💥 💥 Erityisesti Itävallassa, Etelä-Saksassa ja Pohjois-Italiassa kunnioitetaan vuoden 170 tienoilla kristittyjen vainoissa surmattua pyhää Coronaa. Häntä on vanhastaan pidetty aarteenetsijöiden, uhkapelin kanssa hankaluuksiin joutuneiden ja muihin rahaan liittyvien asioiden suojelijana. Koronaviruksen myötä pyhä Corona on saanut uudeksi lisätehtäväkseen kulkutaudeista kärsivien suojelun, nimi kun on niin osuva. Joten miksi emme pyytäisi pyhältä Coronalta suojelusta ❤️. Ja saman tien toivotaan myös lääkäreille suojelusta pyhältä Panteleimonilta, päänsärkyisille pyhältä Agathonilta, vatsavaivaisille pyhältä Elmolta ja perheriidoissa painiskeleville pyhältä Eustachiukselta! 😍 👍 Pyhä Corona, suojele meitä, erityisesti pieniä koululaisia! #pyhäcorona #corona #saintcorona #korona #koronavirus #pyhimykset #suojelus #rukous #muistopäivät #koulu #koululaiset