DAME, DOŠLO JE VRIJEME ZA VAŠ UŽITAK: Danas je Dan kolača i oralnog seksa, raširite noge i uživajte u slatkom zadovoljstvu

Kao što muškarci imaju Međunarodni dan odreska i oralnog seksa, tako i dame imaju svoj dan posvećen vlastitom zadovoljstvu.

Danas je Međunarodni dan kolača i oralnog seksa – dan posvećen samo i isključivo zadovoljenju ženskih potreba. Nastao kao odgovor na muški Dan odreska i oralnog seksa, ovaj se dan obilježava tako da partner ženama mora pružiti nezaboravan kunilingus te još koju poslasticu sa strane.

Iako nije poznato kada su točno slatkiši povezani s oralnim seksom, jasno je kako se to dogodilo: oboje ženu dovodi do slatkog osjećaja zadovoljstva. Ako želite da vašim muškarcima pružanje oralnog seksa bude jednako slasno kao i vama, možete mu servirati svoje međunožje sa šlagom.

E, da, i za sve one koji misle da je Valentinovo samo za žene – na stranici Dana kolača i oralnog seksa kažu da to nije točno jer je Valentinovo Dan zaljubljenih, kojeg god spola oni bili. Stoga, ako ste dragoj kupili ružu za Valentinovo i mislili da ste gotovi s poklonima do njenog rođendana ili godišnjice, pogriješili ste.