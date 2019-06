DALMATINCI SPRDAJU TURISTE: ‘Dođe na more opremljen cili k’o da traži Atlantidu’

Ako ste odapinjali od smijeha na pismo Muje iz Kanade, upozoravamo da je ovo još žešće

Nije tajna da se lokalci vole šaliti na račun turista koji im ljeti okupiraju rodno mjesto i nadobudno pokušavaju iskoristiti tih nekoliko dragocjenih dana godišnjeg. Nakon godina i godina proučavanja njihovih navika, Dalmatinci su izradili profil prosječnog turista na Jadranu.

PA TI PARKIRAJ ISPRED KUĆE OVOG DALMATINCA: Biste li imali hrabrosti nakon ovakvog upozorenja?

“Dođe na more opremljen cili ko da traži Atlantidu. Kad vidi da niko drugi ne ulazi u rozin perajama u more, skine se bos i glumi da je riba. Za pet sekundi nabode se na ježa. Arlauče ko da je nogu izgubija. Domaći debili mu kažu da je jež zaštićen i da će morat platit kaznu. Pošalju ga u Špira u konobu da ostavi 100 eura, a dalje će oni sve riješit. Sutra ujutro odluči da će odj**at more i te pi**arije. Obuče japanke i popne se na Biokovo. Mobitel mu bude na jedan posto. Je*e mater svima što je brdo veće nego na slici. Sa sobon nosi bocu od po’ litre vode da može na vrhu zalivat neko stablo kojemu je vruće. Dok igra igricu koju je skinija na Ajfon, upadne u neku jamu. Doziva prvo mater pa ženu, ali se niko ne javlja. Ne radi ni mobitel, gle čuda. Onda skače na jednoj nozi. Opet ništa. Za tri dana dođe helikopter po njega. Bude cili sritan kako je ispa junak. Završi u novinama i na televiziji. U bolnici mu poklone tri prekrasne boce infuzije. Traže mu i potpis na izlazu. Kad dođe u apartman kod babe Stanke, čekaju ga žena, dica, rakija i suve smokve. Dogodine dođe opet i svima kaže kako je Dalmacija predivno misto za odmor”, obrazložili su na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca.