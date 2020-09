CURA ŽELI KUPITI STAN U ZAGREBU PA TRAŽI LJUDE DA JOJ DAJU 80.000 EURA: ‘Ne želim cijeli život plaćati kredit’

Djevojka koja je pokrenula neobičnu kampanju priznala je kako ne želi biti cijeli život u dugu

Jedna 25-godišnjakinja odlučila se za nesvakidašnji potez pa traži donacije kako bi si kupila stan u Zagrebu.

Za ovaj nesvakidašnji potez odlučila se jer ne želi cijeli život biti u dugu.

“Nemam nikakvu specijalnu priču, samo ne želim živjeti skoro cijeli svoj život s kreditom. Imam 25 godina i želim si kupiti stan u Zagrebu pa ako mogu skupiti 80.000 ljudi da mi daju po 1 euro, mogla bi skupiti novce. Ili 40.000 ljudi koji će mi dati po 2 eura. Znate kako matematika funkcionira”, napisala je djevojka u opisu kampanje na platformi Go Get Funding.

“Pa ako imate vremena i volje, molim vas da podijelite ovo i pomognete koliko možete. Mogli bi tako svi napraviti i pokrenuti neku lavinu pomaganja u kupnji stanova :D Hvala svima!”, zaključila je.

Dosad je skupila 188 eura od 55 osoba, a ako joj želite pomoći, to možete učiniti na Go Get Funding.