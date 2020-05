On ima takav metabolizam da veliku nuždu obavlja između četiri i pet puta dnevno, a pritom čučne na školjku i obgrli koljena rukama

Žena koju je zgrozila odvratna navika njezina dečka u zahodu zatražila je savjet na društvenoj mreži kako bi provjerila tko je tu lud. Anonimna korisnica objasnila je da njezin partner, s kojim je u vezi četiri i pol godine, “ne ide na WC kao svi normalni ljudi, nego stane na dasku i čučne poput Golluma kada obavlja veliku nuždu”.

‘Nije me briga kako se*e…’

U nastavku je napomenula kako on ima takav metabolizam da veliku nuždu obavlja između četiri i pet puta dnevno, a pritom čučne na školjku i obgrli koljena rukama. Njoj je toga, kako kaže, već dosta, prenosi Mirror.

“Nije me briga kako se*e, ali nakon što čuči na dasci, s takvim nogama hoda po kući i leži na kauču, krevetu itd. Znanstveno je dokazano da je čučanje tijekom velike nužde zdravije nego sjedenje, ali brine me njegova higijena nakon WC-a. On se doslovno cijeli skine”, napisala je, između ostaloga.

Ljudi ne vjeruju što čitaju

Svoju je frustraciju podijelila na Redditu i pitala je li nerazumno s njezine strane ako dečka zamoli da opere WC dasku nakon svake velike nužde. Očekivano, većina se korisnika izjasnila potvrdno, a neki nisu mogli doći sebi od smijeha.

“Čekaj, on doslovno stane na školjku i onda čuči? Pa kako ne slomi dasku ili ne padne u školjku?”, “Stopala na WC dasci. Plačem!”, samo su neki od komentara zapanjenih reditovaca.