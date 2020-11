ČOVJEK NAMJERNO LOPOVIMA OSTAVLJA KLJUČ ISPOD OTIRAČA: Prije no što pomislite da je potpuno lud, pogledajte ovo

Dobrodušni Kanađanin osmislio je video dok je stajao na svome prilazu, a u njega je upakirao misterij i inspiraciju

Video u kojem mladić namjerno lopovima ostavlja ključ ispod otirača postao je hit na TikToku s više od 15.7 milijuna pregleda i 20.000 komentara.

U snimci Kanađanin Alex Biron objašnjava zašto se odlučio na taj neobični potez. “Pitate se zašto bih to napravio. Neće li mi onda netko provaliti u kuću? Zapravo, u ovom području ima dosta provala. Svakih šest mjeseci do godinu dana primijetim kako ključa više nema, što znači da ljudi pokušavaju. No, postoji kvaka. Ovo nije ključ moje kuće. Ne otključava ništa ovdje. Ako razbojnik pronađe ključ, doživjet će trenutak radosti koju osjeća misleći da će ući, ali i razočaranja kada shvati da ipak neće… I nadam se da će ga to dovesti do trenutka kada će pomisliti što radi sa svojim životom i možda će se promijeniti”, rekao je.

Alex je otkrio i što ključ zapravo otvara. “Ako netko od lopova vidi ovaj TikTok, pogledajte broj na ključu. On otvara sef u banci West End Vancity u Vancouveru. Unutra je nešto novca, knjiga samopomoći i šansa za započinjanje novog života, sretno”, poručio je mladić.

Za Bored Pandu kasnije je otkrio da su male šanse da će netko zbilja iskoristiti ključ, ali presretan je što je video postao viralan jer se time povećala vjerojatnost da netko vidi njegovu poruku. Ideju za video dobio je dok je stajao na svom prilazu, a htio je u njega upakirati misterij i inspiraciju.

“Pokušavam shvatiti gdje živi kako bih došao do love”, “Zašto su svi Kanađani tako dragi?”, “Tipu će se stvoriti 200 ljudi pred vratima”, “Divna osoba u okrutnom svijetu, budite poput njega”, “Zašto si tako drag? Što nije u redu s tobom?”, pisali su mu drugi TikTokeri u komentarima.