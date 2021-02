ČOVJEK KOJI NE ZNA ZA STRAH: Farmer zgrabio risa za vrat pa mu očitao bukvicu jer je napravio štetu u kokošinjcu; Poslušajte ovaj zvuk

Kako biste reagirali kada biste ugledali risa? Sigurno vam prva reakcija ne bi bila da ga zgrabite za vrat, kao što je učinio ovaj farmer iz Kanade.

Naime, Chris Paulson spazio je risa koji je ordinirao po njegovom kokošinjcu. Nije otišao po pušku ili vikao na divlju životinju, već je odlučio podići s tla, pokazati što je učinila i malo opomenuti.

“Izgledao je poput djeteta s rukom na čokoladi pa sam mu održao malo predavanje i rekao mu da se više ne vraća”, objasnio je hrabri farmer za CBC News.

Chris je mačku zatekao usred lova po kokošinjcu i ubio je dvije kokoši. “Ris je imao perje u ustima, nije htio otići bez kokoši. Pokušao sam ga otjerati, ali bio je jako usredotočen na plijen. Zatim sam ga podigao kao da je kućna mačka”, dodao je.

This BC lynx upset some chickens so the farmer grabbed it by the scruff of the neck and showed it what it did. #badkitty pic.twitter.com/baR6nxWoUe

— Bob Kronbauer (@BobKronbauer) February 22, 2021