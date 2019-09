CIJELU NOĆ U CENTRU GRADA PRIKAZIVALI ŽESTOKI PORNIĆ: Tvrtka umire od srama, no prolaznicima, izgleda, i nije smetalo

‘Izađeš u subotu navečer na dobar provod, izađeš iz kluba i bam – tako nešto te dočeka. Mislim da je to ekipi uljepšalo večer’, rekao je jedan od prolaznika.

Osoblje trgovine u novozenlandskom Aucklandu ostalo nemalo iznenađeno kada je u nedjelju ujutro došlo na posao. Na reklamnom monitoru, na kojem se inače vrte promotivni filmovi prikazivao se žestoki pornić.

Zaštitar koji je prvi uočio film kaže da se pornjava prikazivala najmanje dva sata.

“Nije baš nešto što što bi itko tko nedjeljom ujutro ide glavnom ulicom očekivao. Video se dugo prikazivao, možda dva sata, od 8 ujutro do 10 kada je došlo osoblje. Neki prolaznici su bili šokirani, no drugi su stali i gledali“, rekao je zaštitar, prenosi Unilad.

No čini se da u pornografiji mogli uživati svi koji su se vraćali sa subotnjeg izlaska, jer je jedan čitatelj New Zealand Heraldu tvrdi kako je prvi put vidio žestoku akciju već u jedan u noći.

Išla sa sinom na doručak

Jake Scott prolazio je ulicom oko 3 i kaže kako je eksplicitna akcija ljudima popravila noć.

„Ljudi su mislili je smiješno i zabavno, a i mlađim generacijama je i bilo. Izađeš u subotu navečer na dobar provod, izađeš iz kluba i bam – tako nešto te dočeka. Mislim da je to ekipi uljepšalo večer“, rekao je za Newshub.

Bilo je i onih koji na pornić usred grada ne gladu tako blagonaklono.

Tanya Lee je vidjela video kad je sa sedmogodišnjim sinom išla na doručak.

„Nisam mogla vjerovati što vidim. To je potpuno neprimejerno i uvredljivo, to nije nešto što bi željeli da djeca gledaju. Osim toga, to je sramotno za Auckland kao turističko odredište“, ljuti se 29-godišnjakinja.

Tvrtka se ispričala, a službeno je objašnjenje kako je njihov sustav hakiran te kako je istraga u tijeku.