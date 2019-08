CIJELO VRIJEME POGREŠNO IZGOVARATE ‘GIF’: Njegov tvorac konačno razriješio dvojbu i malo nas je sram

Slovo G se u engleskom izgovara kao G u slučajevima kada dolazi ispred glasova A, O i U. Ispred E, I te Y ono postaje DŽ

Iako se piše velikim slovima, riječ GIF svi uredno čitaju upravo tako – gif. Budući da je to kratica za Graphics Interchange Format, moglo bi se zaključiti kako se GIF izgovara isticanjem svakoga slova posebno (dži-aj-ef).

No, nijedan od ovih dvaju oblika nije točan. Naime, tvorac je popularnog GIF-a još davno objasnio kako se njegova umotvorina izgovara, no iz nekog razloga svi odbijaju prihvatiti istinu. Uoči dodjele nagrada Webby Awards 2013., Steve Wilhite dao je intervju New York Timesu i izjavio nešto što godinama izaziva žučnu raspravu na Twitteru.

Odjednom nitko ne zna engleski

Wilhite je primio nagradu za životno postignuće, a kako je kazao, ponosan je na to što je stvorio GIF, ali i iživciran činjenicom da većina ljudi ne izgovara pravilno naziv njegova izuma. “Oxford English Dictionary prihvatio je oba izgovora. No, u krivu su. To je meko G, izgovara se ‘džif’. Kraj priče”, rekao je.

Zatim je snimio i video, u kojemu je sve lijepo objasnio i usput nas podsjetio na temeljne zakonitosti engleskoga jezika. Dakle, slovo G se u engleskom izgovara kao G u slučajevima kada dolazi ispred glasova A, O i U. Ispred E, I te Y ono postaje DŽ (uz poneke iznimke). Dakle, GIF je džif, ništa lakše! Hoćete li odsad izgovarati tako? Ni mi!