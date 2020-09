CIA OBJAVILA TEST, TRAŽE LJUDE DA NAĐU 10 RAZLIKA, ALI NISU IM REKLI JEDNU CAKU: Provjerite kako biste vi prošli na ovome

CIA je izazvala tviteraše koji bi htjeli postati njihovi agenti na prepoznavanje razlika na dvjema fotografijama, no test su prošli samo oni pronicljiviji.

“Testirajte svoje vještine opažanja. Možete li uočiti 10 razlika na ovim fotografijama? Sutra ćemo objaviti točne odgovore”, tvitala je CIA i obradovala tisuće ljudi koji su napokon mogli pokazati svoje ‘špijunske’ vještine.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020