CIA OBJAVILA JOŠ JEDNU MOZGALICU: Znate li koliko je sati na ovoj fotografiji?

CIA je na svom službenom Twitteru objavila još jednu mozgalicu kojom su htjeli testirati analitičke vještine svojih pratitelja.

“Testirajte analitičke vještine. Koliko je sati na fotografiji? 7, 11 ili 15?”, napisali su iz američke Središnje obavještajne agencije uz sliku skijališta.

Znate li odgovor?

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020