BROD NA FLORIDI SLUČAJNO ISKOPIRAO EVER GIVEN: Ispao iz prikolice i blokirao pristup autocesti

Vatrogasci su potvrdili da nitko nije stradao u bizarnoj nesreći, a brod je uklonjen s autoceste

Jedan brod iz Floride očito je bio ljubomoran na pažnju koju je dobio golemi kontejnerski brod Ever Given koji je gotovo tjedan dana bio zaglavljen u Sueskom kanalu.

Naime, prošloga je tjedna na autocestu sletio 11-metarski brod i blokirao promet, pišu američki mediji.

I VI MOŽETE NASUKATI EVER GIVEN! Twitter se zabavlja urnebesnom aplikacijom, zanima li vas kako bi izgledao na, recimo, Kvarneru?

Nesreća se dogodila kada je 64-godišnji muškarac vukao brod u prikolici koja se najednom počela njihati i naposljetku se sudarila sa zaštitnom ogradom. Srećom, nije bilo ozlijeđenih, a patrola je uklonila brod s autoceste.

ŠALE NA RAČUN BRODA KOJI JE ZAPEO U SUESKOM KANALU SU SVE: Ekipa s Twittera ovoga se puta nadmašila

Mnogi korisnici Twittera primijetili su sličnost s incidentom u Sueskom kanalu te su odmah krenuli sa zbijanjem šala.

Have we considered the possibility that it's an uprising? https://t.co/aor1SyUuoV — Patrick Andelic (@pkandelic) March 26, 2021

“Brodovi diljem svijeta pokušavaju kopirati blokiranje Sueskog kanala svog kolege”, “Čovječe, brodovi se ovog tjedna ponašaju čudno”, “Možda se radi o nekakvom ustanku”, “Brodovima je dosta našeg sr*nja”, “Ovo znači samo jednu stvar – invaziju”, neki su od komentara.

I think the boats have had enough of our shit https://t.co/XnMss8vcoJ — St. Sunflower🌼🌸🌻 (@floraenthusiast) March 26, 2021