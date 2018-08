BRIJAČ NESLANOM ŠALOM PRESTRAVIO DJEČAKA: Odglumio da mu je odrezao uho: ‘Samo nemoj reći mami…’

Dječak je bio uvjeren da ga je brijač ozlijedio pa je čak rekao da ne čuje dobro, a kada je vidio lažnu krv, pošteno se uplašio.

Brijač iz Naplesa na Floridi Jude Sannicandro neslanom je šalom prestravio dječaka Vita DiPalmu da mu je tijekom šišanja slučajno odrezao uho. Dok ga je šišao aparatom za brijanje, Jude je odjednom stao i viknuo: “Oh, sra**! Nemoj se micati. Čekaj da uzmem ručnikie. Boli li te?”. Dječaka je zanimalo što se dogodilo pa je počeo dozivati majku.

“Ššš, nemoj joj reći. Mislim da si dobro, samo ćemo malo stisnuti uho”, rekao mu je brijač, a zatim odglumio da je ozljeda strašna.

“Molim te, zovi moju mamu”, rekao je dječak te se požalio da ne čuje dobro. Jude je čitavo vrijeme govorio “O, Bože” i brisao lažnu krv s dječaka.

Veliko finale je bilo kada je Jude pokazao Vitu ‘odrezano’ uho od gume. Tada je pozvao njegovu majku i rekao joj da je do nezgode došlo jer se pomaknuo kada ga je šišao. Na kraju mu je priznao da ga čitavo vrijeme zeza, a dječak je pobjedonosno rekao da ga nije uspio rasplakati.

Ispod videa koji je objavljen na YouTubeu su mnogi komentirali da je brijač pretjerao sa šalom, no on je objasnio da si Vito i on stalno tako podvaljuju i da su dječakovi roditelji znali za šalu.

