BRAČNI PAR TRUMP OPET PRIREDIO SHOW ZA KAMERE: Donald je uporno htio primiti Melaniju za ruku, ovo izaziva susramlje

Društvene mreže užarila je još jedna snimka Donalda i Melanije Trump na kojoj se prva dama očigledno ne želi držati za ruke sa suprugom.

Naime, dok su izlazili iz aviona Trump je nekoliko puta pokušavao uhvatiti Melanijinu ruku, no ona ju je uporno izvlačila iz njegovog stiska.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

— The Hill (@thehill) August 16, 2020