BOŽIĆNA SKULPTURA U BEOGRADU DIGLA GOLEMU PRAŠINU: Ekipa se nemilice sprda, a autor je ‘zakucao’ objašnjenjem

Sudeći prema fotografiji koja se širi društvenim mrežama, našim susjedima nadolazeće blagdane uljepšavati vrlo prosta skulptura u samom središtu njihove prijestolnice. Visoka svjetleća instalacija u Beogradu postala je predmetom sprdnje, vidite li zašto?

Naravno, neobičan ukras u srpskoj metropoli neodoljivo podsjeća na – penis i, kako se čini, to čak nije ni slučajno. Arhitekt i ulični umjetnik Andrej Josifovski, poznatiji kao Pijanista, napravio je skulpturu od armature i zlatnih lampica, nazvao je “Keep Light” i postavio je u petak ispred Skupštine grada Beograda.

U duhu velikih akcija

Skulptura postavljena u okviru projekta koji je simbolično nazvao “Zlatni petak” napravljena je od žice nalik na one kakve se mogu vidjeti na novogodišnjim ukrasima u parkovima, ali u obliku velikog penisa koji svijetli.

“Sve ovo urađeno je u duhu velikih akcija postavljanja kojekakvih spomenika, fontana, sječe drveća, uništavanja arhitekture, zagađivanja rijeka… Popis je dugačak, a ovo je i kandidatura za jedinog pravog gradonačelnika ovoga grada”, objasnio je Pijanista.

Hit je i u Hrvatskoj

Instalacija je visoka oko četiri metra, a osvijetljena je s oko 1500 zlatnih lampica, koje simboliziraju “raskoš i glamur rasvjete na koju se novac baca dok se djeca liječe SMS porukama”, prenosi autorove riječi Nova.rs. Nije trebalo dugo da se o ovom neobičnom ukrasu počne raspredati i u Lijepoj Našoj.

“S obzirom na to kako je nama svakodnevno, vidimo da ni u susjedstvu nije ništa manje zanimljivo. Ovako je okićeno u Beogradu”, piše na Facebook stranici Crazy Croatia, gdje je fotografija prenesena s Instagram profila Pijaniste, prije nego što je krenula kolati dalje.

A za još jači dojam…

Korisnici se maestralno rugaju u komentarima, a neki su si dali truda te su, ionako smiješnu sliku, dodatno uredili u Photoshopu za još jači dojam. Rezultat uređivanja također je osvanuo u prostoru za komentare.

“Pozdravio ih s’kićen qrac”, “Milane Bandiću, pokaži da si jači!”, “Jel to za Kurza dobrodošlica?”, “Cijelom Balkanu je tako, svi to već znamo, ali eto, ipak nek dođe do izražaja, nek se vidi da inspiracije na Balkanu ne nedostaje”, piše ekipa ispod objave.