BOSANAC KOJI IMA 50 DJECE PO SVIJETU TRAŽI NOVU ŽENU: ‘Mogu 15 puta u jednoj noći. Javite se’

Nakon 49 žena, Taib iz Zenice čeka pedesetu ženu

Taib Seferović iz Zenice čeka pedesetu ženu, a prvi put se oženio kada je imao samo 11 godina, piše Express.ba. Ispričao je kako se bavio različitim stvarima i putovao po cijelom svijetu, pri čemu je napravio pedesetero djece.

“S 11 godina sam se oženio prvi put. U 13 godini sa dobio prvo dijete. Imao sam u životu 49 žena, 50 djece i 250 unučadi. Bio sam drugi razred osnovne škole i oženio se. Nije malo 50 djece napraviti. Još nisam našao 50 ženu, ali tražim. Žalim malo i za zadnjom suprugom, umrla je. Sve sam svoje žene sam volio. Brzo se zaljubim, ali se brzo i odljubim”– kaže kroz smijeh Taib.

Rekao je da se bavio sportom, boksom, svirao je harmoniku i radio kao taksist. Pritom je putovao po cijelom svijetu i pravio djecu gdje god bi stigao.

Zna ga cijela Europa

“Zna me cijela Europa i imam djecu svugdje u svijetu. Živim normalan život. Ne pijem, ne pušim. U braku sam bio po mjesec, dva, godinu, 20 godina. Seks je presudan. Mogu 15 puta za jednu noć. Moj sin ne može više od dva puta. Nikad nisam ni pušio ni pio. Žene vole malo provoda u krevetu. Moraš biti s njima otvoren. Njima treba malo, seks i gotiva. Seks je zakon. Nemoj spavati sa ženom svojom deset dana, pa ćeš vidjeti kako se ponaša”, rekao je Taib.

Džemilu, koja sada živi u Njemačkoj i u braku je, volio je više od svih drugih žena, piše Express.

“Sada tražim 50. ženu i nek se jave sve koje su zainteresirane. Bio sam u Rusiji, Bugarskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Turskoj, tu imam dvoje djece, pa ako ovo vide nek mi se jave. Znam možda za 30 djece gdje su i šta rade, ostalo ne znam. Skoro me zaustavila policija. Traži mi momak prometnu. Čekam ga i nikako da mi vrati. Ustanem do njega, pitam šta je problem, gdje sam pogrešio. Kaže on meni: ‘Ti si moj tata’ i plače”, prisjetio se Seferović.

Voli punije žene koje znaju o seksu

Čak i u Ukrajini ima dijete, Srbiji, Hrvatskoj, ne znam ni on gdje sve nije bio i ostavio svoje potomke.

“Rođen sam 1954. godine. Volim žene. Moraš biti kavalir prema ženi da bi je osvojio. Barem na prvim sastancima. Ja volim malo punije žene i da znaju u seksu svašta nešto. Od 70 do 90 kila. Mršave i plave ne dolaze u obzir. A godine su takođe bitne, ne treba mi stara i ružna, nego zgodna mačka”, zaključuje