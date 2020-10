BORAT SMJESTIO TRUMPOVOM ODVJETNIKU: Snimio ga s rukom u gaćama dok je bio u sobi s ‘maloljetnom’ reporterkom

Rudy Giuliani (76), bivši njujorški gradonačelnik i odvjetnik Donalda Trumpa, nasjeo je na podvalu glumca Sache Barona Cohena koja će se prikazati u novom nastavku filma ‘Borat’.

Do kopije filma prije službenog izlaska došao je NBC News pa su opisali sporni incident. Naime, 76-godišnji Guiliani i Boratova 15-godišnja kći reporterka (glumica je 24-godišnjakinja) ulaze u hotelsku sobu na piće nakon završenog intervjua o pandemiji koronavirusa.

Borat u filmu svoju kćer Tutar želi ‘darovati’ Giulianiju kako bi pokazao svoju odanost predsjedniku Trumpu.

Kada su sami u sobi, 76-godišnji odvjetnik pita djevojku za ime i adresu, nakon čega mu ona počne skidati mikrofon s košulje koji je koristio za vrijeme intervjua. Giuliani ju je potom potapšao po leđima, a kada se okrenula, legao je na krevet, spustio ruku u hlače i pomicao ju nekoliko sekundi.

U tom trenutku Baron Cohen je uletio u sobu s perikom, bradom i ženskim donjim rubljem preko gaća. “Ima 15 godina, prestara je za tebe”, povikao je Borat.

“Zašto si odjeven tako?”, pitao ga je Giuliani. “Ona mi je kći. Molim te, uzmi mene radije. Uzmi moj anus”, odgovorio mu je glumac. “Ne želim tebe”, rekao je zaprepašteni odvjetnik koji je zatim izašao iz hotelske sobe.

Jučer se na svome Twitteru oglasio Giuliani koji tvrdi da je “Boratova snimka potpuna izmišljotina”. “Spremao sam košulju u hlače nakon što sam skinuo opremu za snimanje. Ni u jednom trenutku prije, tijekom ni nakon intervjua nisam bio neprikladan. Ako Sacha Baron Cohen implicira drugačije, on je lažov”, napisao je 76-godišnjak.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020