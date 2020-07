BOLNI SKOK S KROVA U BAZEN: Apsolutno nikome nije jasno kako je ova djevojka prošla bez ozljeda

Jasmine Rodriguez objavila je na Twitteru snimku s proslave američkog Dana nezavisnosti koja je u kratkom roku postala viralna, i to s razlogom.

Naime, zabilježila je djevojku koja je tijekom tuluma pokušala skočiti s krova kuće u bazen, no sve je završilo bolnim i urnebesnim padom. Cura se predomislila u zadnji tren, ali nije uspjela stati pa je u letu do bazena udarila u nadstrešnicu, a od siline udarca okrenula se u zraku.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv

— Jasmine Rodriguez (@jaahmiiin) July 5, 2020