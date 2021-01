BOJITE SE ZMIJA? DEFINITIVNO PRESKOČITE OVO: Znanstvenici slučajno otkrili još jedan način na koji se mogu kretati

Američki znanstvenici nedavno su slučajno otkrili dosad nepoznat način na koji se zmije mogu kretati. Naime, mogu pretvoriti svoje tijelo u laso, odnosno omotati se oko nečega i uspinjati se.

Znanstvenici sa Sveučilišta Colorado i Cincinnati otkrili su to dok su pripremali sigurna mjesta za gniježđenje domaćih ptica na Guamu. Gnijezda su postavili na vrh glatkog stupa koji je trebao spriječiti da ga se domognu grabežljivci poput rakuna i zmija. Ipak, smeđe zmije koje imaju stanište u Australiji, istočnoj Indoneziji, Papui Novoj Gvineji i nekim pacifičkim otocima shvatile su kako savladati tu prepreku.

Thomas Seibert, jedan od autora studije, s kolegom je gledao oko četiri sata videa kada su spazili zmiju koja je tijelom stvorila oblik lasa i tako se penjala.

