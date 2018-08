BLOGERA KRULU ŠOKIRALI LJETNI TRENDOVI: Nakon flaminga na napuhavanje stigla nova morska neman; ‘Sjedim…gledam…i ne vjerujem’

Jadranko Hodak ili Bloger Krule, osvrnuo se na neobičan trend koji je zahvatio sve one koji su na plaži željeli biti ‘in’. Nakon prošlogodišnje pošasti zvane ‘flamingo na napuhavanje’, Bloger Krule vidio je kako je ovo ljeto nova ‘neman’ postala trend.

“Lani je na plažama bio hit ono govno od flaminga na napuhavanje. Nema plaže koja nije izgledala ka jezero puno tih flaminga.

Neki dan sam bio tu u Rijeci na lokalnoj plaži, ni jednog flaminga nisam vidio… al zato je u modu ušlo nešto novo – jebeni jednorog na napuhavanje.

Dođe na plažu obitelj… ćaća iz ruksaka vadi neki smotuljak… vadi onaj pipak… puše unjeg… ja reko jebote, da nije ovo limena glazba. Puše čojk puše, izvrno oči ko agent za nekretnine kad naiđe na bogatog pijanog Rusa… puše puše… ono se nešto bijelo otklapa. Reko što je ovo majka te jebala. Kako on puše, tako se ljudi razmiču, jer gdje se neš maknut konju sa rogom na glavi koji se pred svima nama ukazao u mjerilu 1:1. Sjedim… gledam… i ne vjerujem.

Kako ga je napuha, tako se čojk izvrno. Žena ga pljeska po licu u stilu “Jel ti dobro!?”. Gdje će mu biti dobro krutejebo, čojk konja napuvo. Nekako on dođe k sebi… ona njegova adolescentna kćer sa žicama u ustima (ravna zube) sva ushićena, bit će prvi put vidi konja, viče “Tata, puštaj ga u more!”. Ja i dalje u čudu. 2 centa pepela sa cigare mi palo na nogu, nisam ni osjetio da peče. Uze njega ćaća, diže ga ka Sanader pivu u VIP loži na svjetskom prvenstvu te ode ravno šnjim u more. Meni oči u čudu ka u sove kad joj miš sam otvori usta i uleti unutra. Uzo ćaća jednoroga, uša u more pa ga nateže otraga, nabija na sebe. U tom trenutku sam pomislio “Čekaj malo.

Dođem na kupanje a gledam ispred sebe kako čojk napuha konja jednoroga i sad ga predamnom jebe u plićaku!?”. Nateže njega majstor, reko ubode li, ispuvat će ga ka rođendanski balon. Dok je on guzinjao jednoroga, žena mu i kćer uzeli mobitele pa ga slikaju. Ja se izmičem, reko ako uđem u kadar izgledat ću ka suučesnik… a sa konjem veze nemam. Uto mu mala viče “Tata, tebi to ne ide, daj ga meni, saćga ja!”. Cijela obitelj neka nastrana. Zapravo… nisu oni jebali konja nego su se pokušavali popeti na njega. Uspjela je jedino mala jer jedina ima 30tak kila zajedno sa žicama u ustima. Uglavnom… mala je bila na konju… mater se objesila konju oko vrata toliko da je konju glava uronila u more pa je konj izgleda ka da pije more… a ćaća se sa obje ruke primio za konjevo prkno… i tako oni nekako isploviše.

Gledam to i pitam se… ima li kraja ljudskom idiotarluku… okrenem glavu ustranu… kad tamo… čojk pije pivu u prvom redu ručnika do mora… nekako mi vrati nadu u bolje sutra… dignem pogled iznad njega… a ono… žena mu puše istog takvog jednoroga dok joj 2 sina pubertetlije ushićeni skaču sa strane i viču “Brže puši!”

Jebem ti živote majku…”, napisao je Bloger Krule na Facebooku.